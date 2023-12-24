إنهيار صخري يقطع طريق سير ـ الضنية للمرة الثانية

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إنهار جزءٌ من الصخور المحمّلة بأتربة من التلّ المحاذي لمدخل بلدة سير ـ الضنّية، للمرّة الثانية في غضون يومين بعد انهيار مماثل حصل يوم الجمعة الماضي، ما أدّى إلى انقطاع الطريق أمام حركة مرور السيارات والآليات المتّجهة إلى البلدة أو إلى البلدات المجاورة، وتحديداً بلدات بقاعصفرين وبقرصونا والقطين، أو إلى جرود المنطقة أو الطريق الرئيسية التي تربط الضنّية بالهرمل.

وجاء الإنهيار نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وتسببت في تشكل سيول جرفت معها صخورا وأتربة وأوساخا، وسط مخاوف الأهالي من تكرار عمليات الإنهيار مستقبلاً بعد بروز تشققات واضحة في التل الصخري المشرف على الطريق عند مدخل البلدة.

وعملت ورشة تابعة للبلدية بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني في البلدة على إزالة الصخور والأتربة من وسط الطريق، وإعادة فتحها أمام السيارات والمواطنين.