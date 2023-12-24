سامر التوم يرعى يوماً ميلادياً في البقاع الشمالي

A + A -

لمناسبة عيد الميلاد نظمت لجنة "بيلبقلنا الفرح" يوماً ميلادياً برعاية النائب الدكتور سامر التوم في البقاع الشمالي.

وشملت الجولة سرعين ودورس وايعات وجرى خلالها توزيع الهدايا على الاطفال في جو من الفرح.

بعدها انتقل التوم واعضاء اللجنة الى دير مار يعقوب الكبوشي -التابع لمؤسسة راهبات الصليب في شليفا حيث شاركوا المسنين وذوي الحاجات الخاصة فرحة العيد مع بابا نويل و تناولوا مأدبة الغداء معهم وتم خلال اللقاء تقديم كمية من المازوت للدير.

اما الختام فكان في دير سيدة المعونات حيث احتفل الراهب شربل طراد بالقداس الإلهي بحضور التوم و عقيلته و أبناء بعلبك. وتلى القداس توزيع الهدايا على الأطفال وسط الترانيم و الاغاني الميلادية.