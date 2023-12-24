لمناسبة عيد الميلاد نظمت لجنة "بيلبقلنا الفرح" يوماً ميلادياً برعاية النائب الدكتور سامر التوم في البقاع الشمالي

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وشملت الجولة سرعين ودورس وايعات وجرى خلالها توزيع الهدايا على الاطفال في جو من الفرح.

بعدها انتقل التوم واعضاء اللجنة الى دير مار يعقوب الكبوشي -التابع لمؤسسة راهبات الصليب في شليفا حيث شاركوا المسنين وذوي الحاجات الخاصة فرحة العيد مع بابا نويل و تناولوا مأدبة الغداء معهم وتم خلال اللقاء تقديم كمية من المازوت للدير.

اما الختام فكان في دير سيدة المعونات حيث احتفل الراهب شربل طراد بالقداس الإلهي بحضور التوم و عقيلته و أبناء بعلبك. وتلى القداس توزيع الهدايا على الأطفال وسط الترانيم و الاغاني الميلادية.