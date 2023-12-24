آلان عون يشارك في قداس ميلادي في كنيسة مار يوسف - حارة حريك وفي حفلة للأطفال

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شارك النائب آلان عون وعائلته في القداس الميلادي الذي احيته رعية مار يوسف حارة حريك صباح اليوم الأحد وترأسه الأب عصام ابراهيم كاهن الرعية يعاونه الأب خليل سميا، بحضور رئيس البلدية زياد واكد وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير ومسؤولي التيار الوطني الحر في قضاء بعبدا: منسق هيئة القضاء وليد المدور ومسؤول المناطق عبدو كسرواني ومنسق هيئة حارة حريك جوزف خلوف وأعضاء الهيئة وحشد من الأهالي.

تلى القداس حفلة ميلادية وتوزيع هدايا على الأطفال في صالون الكنيسة. وكانت كلمات لرئيس البلدية زياد واكد والنائب آلان عون عايدوا فيها الحاضرين وحيّوا هذا الإنتماء القوي الى الكنيسة والبلدة الذين يتمتعون به ويعبّرون عنه في كل مناسبة.