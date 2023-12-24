المرابطون يدين حرق شجرة الميلاد في منطقة الزهرية في طرابلس‎

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جاء في بيان للمرابطين، تعليقًا على حرق أشجار عيد الميلاد في طرابلس: يدين مجلس محافظة الشمال في حركة الناصريين المستقلين قوات المرابطون، الأيادي الآثمة، التي تجرأت على حرق شجرة الميلاد في منطقة الزهرية في طرابلس، مؤكدة أن هؤلاء المجرمين هم الوحدات الاسرائيلية المستترة، الذي بأفعالهم المتعمدة عن سابق تصور وتصميم، يهدفون إلى تشتيت عناصر القوة المؤيدة والمساندة ، لمعركة طوفان الأقصى، خدمة للعدو اليهودي التلمودي.

هذه الوحدات الاسرائيلية المستترة، التي أديرت من قبل غرف العمليات الأميركية واليهودية، هم اليوم يحدثون الضرر الأكبر لصالح اليهود، في المعركة الكبرى معركة طوفان الأقصى، وهم منها فارون.