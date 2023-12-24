الأحدب مستنكرا إحراق شجرة الميلاد في طرابلس: ماذا يفعل رئيس الحكومة ووزير الداخلية ونواب طرابلس؟

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كتب النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة "أكس" : " تحية للمسيحيين في عيدهم آملين ان يعود هذا العيد وقد تحررت فلسطين من احتلال العدو الصهيوني وظلمه".

أضاف: "ان لبنان لا يقوم الا بالتعايش بين أبنائه، مسلمين ومسيحيين، على قاعدة تقدير واحترام حقوق بعضهم البعض".

تابع: " لطالما حذرنا من وجود مأجورين في طرابلس يرهبون أهلها وهم محميون من بعض الأجهزة الأمنية وينفذون سياسات خبيثة لضرب السلم الأهلي في لبنان، وهم اليوم يحرقون شجرة الميلاد في كنيسة بالزاهرية، بغية ضرب صورة المدينة، وهذا عمل فتنوي يهدد السلم الاهلي في البلد".

واردف: " على القوى الأمنية بدل مصادرة بسطات الفقراء، التفرغ لمن يهدد الأمن القومي ويوزع السلاح والمخدرات ويطلق الرصاص يوميا ويحرق شجرة الميلاد".

وختم: " إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية ونواب طرابلس على علم بما يجري ، إذ انهم لا بد ان سمعوا تحذيراتنا المستمرة ، ماذا يفعلون؟".