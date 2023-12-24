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بعد حرق شجرة ميلاديّة في حي الزاهرية في طرابلس، ومحاولة حرق شجرة أخرى قرب مستشفى النيني، علّق الرئيس الفخري لجمعية الحوار والتنوع الاوروبية السيد عمر حرفوش قائلًا: في طرابلس رسالة الى المسيحيين ليهاجروا منها سوى الى مناطق اكثر اماناً لهم في لبنان او الاغتراب.

هل هذا هو المطلوب ؟ هل هذه تعاملين الاسلام ؟ هل هذه شيم الطرابلسيين "الاقحاح" ؟

اقرأ سياسيي طرابلس يطالبون أمام الاعلام "بإعتقال خفافيش الليل"، وهم نفسهم يحمونهم ويخرجونهم من السجون اذ انهم مرتزقتهم.

يجب علينا حماية كل مسيحي في كل شارع ومنزل "وحارة"في طرابلس، انهم نحن ونحن هم .

حماية المسيحيين واجب علينا جميعاً كلبنانيين، ولبنان منهم ولهم .