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"ليلة حب".. دعمًا للفنانين اللبنانيين من العصر الذهبي!

24
DECEMBER
2023
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Shining Stars of Hope
ليلة حب

بحب كبير، قدّمت مؤسسة "تكريم" وعلى مسرح كازينو لبنان حفل Shining Stars of Hope(نجوم تلمع أملاً)، الذي انبثق عن مبادرة لريكاردو كرم ، جاءت بمثابة فعل أمل وفرح وكرم خلال فترة الأعياد المجيدة.

عرض آسر، مليء بالأضواء والأغاني والموسيقى والرقص والسحر الاحتفالي، كان الهدف منه إضافة قليل من البهجة على هذا الموسم الذي تطغى عليه الأحداث العالمية الحزينة، وكثير من الفرح على يوميات فنانين لبنانيين يعيشون كمعظم الشعب اللبناني ظروفا قاسية . حفل جاء بمثابة تعبير صادق عن وحدة الروح الإنسانية وقوتها ومرونتها، انطلاق من قضية انسانية وأساسية، وهي دعم فنانين لبنانيين من العصر الذهبي للفن، يواجهون اليوم مشاكل اقتصادية ، بسبب ازمة البلاد من جهة، وازمة ندرة الاعمال التي تُعرض عليهم. هؤلاء الفنانون، الذين ثابروا بصمت دون ضمان مالي وصحي لسنوات، شكّلوا ذاكرتنا الحلوة، وأثروا الفن في لبنان والعالم العربي وخارجه بمواهبهم السرية. اليوم، هم يحتاجون إلى مساعدتنا للاستمرار في الوجود، لذلك وُجِد هذا الخدث الذي ستوفّر لهم عائداته الدعم اللازم للاستمرار في مجالهم الفني وتسمح لهم بعيش حياة أكثر كرامة. ولهذا السبب، حشد ريكاردو كرم مجموعة من أصدقائه، قدموا التبرعات، بما في ذلك صناديق الهدايا التي سيتم توزيعها إبتداءً من ٢٤ كانون الأول/ديسمبر بأقصى قدر من التكتم.

ضمت مجموعة Shining Stars of Hope فنانين حائزين على جوائز وفنانين مشهورين وجوقات وراقصين وموسيقيين، نذكر منهم رونزا، فادية طنب الحاج، يوري مرقدي، تانيا قسيس، مارلين نعمان، مارك رعيدي، بشارة مفرج، مكسيم شامي، وماتيو الخضر.
رافق الفنانين في هذه الرحلة الموسيقية أكثر من 50 عازف، و25 راقص من فرقة زيركا للرقص، و٢٤ موسيقي بقيادة المايسترو أندريه الحاج. ايضا شارك في الحفل من خلال تقرير مصوّر، كل من الشيفين نظيرة وسينثيا بيطار، والفنان جورج خباز.

اهتم المهندس جان لوي مينغي بتصميم السينوغرافيا وأشرفت شركة MFG Consulting على الإخراج الفني للعرض بالتعاون مع شركة Silver Deer لتصميم المجموعة. عملت نوال نصر وميشلين نصراني وجوزيفين حبشي ولينا إيغافيان وسناء أياس خاتشيريان على تطوير الفكرة والمحتوى. تولت سناء لابيل الاهتمام بالأزياء،
واستجاب العديد من المتطوعين لنداء مؤسسة "تكريم" ورعا الحفل مجموعة من المؤسسات أبرزها HOLDAL، CADRANS، MyHOLDAL و MIG HOLDING Ltd.
كان التضامن هو الخيط المشترك لهذا المشروع، مع مهمة مشتركة: مساعدة هؤلاء الفنانين في الظل، وذلك بفضل التعاون الاستثنائي بين مختلف الفنانين والشركاء الذين عرضوا خدماتهم.

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