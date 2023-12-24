بقنبلة مولوتوف... الإعتداء على شجرة الميلاد في طرابلس!

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس، أن مجهولين أقدموا فجر اليوم، على القاء قنبلة مولوتوف على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مارجاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس، مما ادى الى احتراقها بشكل كامل، وحضرت على الفور الاجهزة الامنية والعسكرية وبدات التحقيقات لمعرفة الفاعلين.

واستنكرت القيادات السياسية والدينية "هذا العمل المرفوض والمشبوه"، كما رأت رئيسة مؤسسة الطوارىء مايا حبيب التي قامت بانارة الشجرة ان "ثمة طابورا خامسا يعمد الى خلق مناخ بعيدا كل البعد عن ابناء طرابلس واصالتهم وتشبثهم بالعيش المشترك، ولا يستطيع ان يشوه صورة المدينة"، مؤكدة ان "من قام بهذا العمل المدان لا يعرف اهل طرابلس وابناءها الطيبين".