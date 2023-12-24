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بعد ليل حذر... كيف يبدا المشهد في الجنوب صباح اليوم؟

24
DECEMBER
2023
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أطلق الجيش الإسرائيلي الليل الفائت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق. وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم فوق قضاء صور.

وفي ساعات الفجر الاولى، أطلق الجيش الاسرائيلي من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب، نيران رشاشاته على اطراف البلدة.

يُذكر ان حركة النزوح في اتجاه المناطق الامنة من القرى الجنوبية التي تتعرض للاعتداءات اليومية بإزدياد يومي حسب احصاءات وحدة ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد قضاء صور واكثر المناطق المقصودة مدينة صور حيث يوجد خمسة مراكز معتمدة لاستقبال النازحين كناية عن مبان للمدارس الرسمية استعمل نصفها للنازحين والاخر للتعليم، وهو يضم إضافة لتلامذته تلامذة المدارس المقفلة في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة الحدودية مع فلسطين المحتلة.

والجدير ذكره ان احتياجات النازحين بإزدياد مع هطول المطر والمناخ البارد.

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