عناوين الصحف ليوم الأحد 24 كانون الأول 2023

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النهار: الطوفان في كل لبنان: الشهادة الأسوأ للدولة المتخلّفة

الأنباء الكويتية: تقدّم للملف الرئاسي وتفاقم في الجنوب والراعي: التوافق يتم أثناء دورات الانتخاب المتتالية



الشرق الأوسط السعودية: «الحرس الثوري» يهدد بـ«إغلاق» البحر المتوسط

إسرائيل اتهمت إيران بهجوم بمسيّرة على سفينة تابعة لها قبالة سواحل الهند

الوطن السورية: طهران استضافت مؤتمراً لدعم فلسطين ووقف العدوان ورفع الحصار وإرسال المساعدات بمشاركة شخصيات رفيعة من 50 دولة … رئيسي: يد واشنطن ملطخة بالدماء … المقداد: الوقوف في وجه الغرب مسؤولية الجميع