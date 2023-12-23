تركيا تعفي مواطني 6 بلدان من تأشيرة السياحة بينها 4 دول خليجية عربية

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نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يقضي بإعفاء مواطني 6 بلدان من تأشيرة الدخول خلال زياراتهم لأغراض سياحية، من بينها دول عربية.

وحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، فإن المرسوم الرئاسي الذي حمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، ذكر أن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان معفيون من تأشيرة دخول تركيا في الزيارات ذات الأغراض السياحية.

ويشمل قرار الإعفاء مواطني الدول المذكورة من حملة جواز السفر العادي، على أن تمنح التأشيرة هذه ل- 90 يوما في كل 180 يوما.

وأوضح المرسوم الرئاسي أن هذا القرار يأتي بموجب المادة 18 من قانون الأجانب والحماية الدولية ذو الرقم 6458.