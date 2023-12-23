بالصور - هيئة قضاء طرابلس في التيّار الوطنيّ الحرّ تحيي نشاطًا لمناسبة عيد الميلاد

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أقامت هيئة قضاء طرابلس في التيّار الوطنيّ الحرّ نشاطًا لمناسبة عيد الميلاد لأولاد المدينة.

تضمّن النّشاط face paiting وتوزيع هدايا وحلوى على الأطفال.

وبالمناسبة ألقى منسّق القضاء الأستاذ سامر الرز كلمة جاء فيها :

فَقَالَ لَهُمُ الْمَلاكُ: «لا تَخَافُوا! فَهَا أَنَا أُبَشِّرُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَعُمُّ الشَّعْبَ كُلَّهُ".

تلك كانت الرّسالة الأعظم للكون، وكم نحن بحاجة اليوم إلى من يبّشرنا بفرح عظيم يثلج قلوبنا وينسينا كلّ مآسينا.

كم نحن بحاجة إلى نور نجمة يوصلنا إلى حيث الأمان والسّلام، وإلى هدايا من المحبّة والتّآلف والمسامحة.

في هذا العيد المجيد، فلنتذكّر معًا أنّ الله محبّة وقد دعانا بتجسّده إلى أن نحبّ وأن نتواضع وأن نغفل عن تعلّقنا بالأمور الدّنيويّة لأنّها تبعدنا عن بعضنا البعض.

في هذا العيد، وفي اجتماعنا اليوم مع الأطفال بابتساماتهم البريئة الصّادقة وقلوبهم النّقيّة الّتي لا تعرف إلّا المحبّة، نشكر الله على المحبّين الّذين لا زالوا يؤمنون بروحيّة العيد وهي زرع الفرح في القلوب ونتمنّى لهم الصّحة والبحبوحة ونتمنّى لكم جميعًا أعيادًا جامعة وأيّامًا لا يزيّنها إلّا الخير والسّلام.

وفي النّهاية نشكر السّيد غسان الخوري نائب رئيس التّيار للشؤون الإداريّة على لفتته الكريمة، ونشكر الاستاذ مصطفى مولوي وهيئة قضاء طرابلس على جهودهم لإنجاح اللّقاء.

وفي الختام تمّ توزيع الهدايا والتقاط الصّور التّذكاريّة.