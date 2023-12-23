بعد تضرر طرقات الشوف جراء العاصفة... فربد البستاني: للعمل على اجراء الصيانة اللازمة لكي لا تتكرر المشاكل نفسها

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كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "أكس":

العاصفة التي ضربت لبنان تركت تداعيات كبيرة على شبكة الطرق في الشوف. فكان أن تضرّرت طريق معاصر بيت الدين وكفرقطرة، حيث قُطعت الطريق بفعل تساقط الصخور، كما تداعت كليا طريق الجاهلية- سرجبال -كفرحيم . منذ مساء الجمعة وانا على تواصل مستمر مع وزارة الأشغال العامة ومع البلديات المعنية المتضررة بانقطاع الطرق، بغية إعادة فتحها في مرحلة أولى والعمل على اجراء الصيانة اللازمة لكي لا تتكرر المشاكل نفسها عند كل عاصفة. سنوافي أهلنا في الشوف تباعا بالمستجدات.