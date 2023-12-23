سرقة محول كهرباء هذه البلدة...!

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أقدم مجهولون على سرقة محوّل كهرباء بقوّة 100 KVA، ورموه من مكانه وأفرغوا محتواه من مادّة النحاس في أول بلدة القاع.

وشدّد رئيس بلدية القاع بشير مطر، على أنّ "السّكوت عن هذا الأمر أصبح جريمة، خاصّةً أنّنا محرومون من الكهرباء في هذا البرد والصّقيع والأعياد، ولا بدّ من التّحرّك سريعًا وتوقيف المشتبه بهم، وحماية هذه المحوّلات من قبل الأجهزة الأمنية كافّة، من خلال الرّصد الميداني والهاتفي"، مشيرًا إلى أنّ "شرطة البلديّة ستقوم بتسيير الدّوريّات لحماية المحوّلات قدر إمكاناتنا، ويُرجى من الأهالي المراقبة والانتباه".

وأكّد أنّ "لا شيء يبرّر مثل هذه الأفعال الجرميّة وحرمان المواطنين من الكهرباء، لا الجوع ولا الحرمان ولا أيّ شيء آخر، لا بل انّ إطلاق النّار على هكذا مجرمين، لبنانيّين كانوا أم سوريّين، واجب لحماية المال العام وحقوق المواطنين".

وكان قد تعرّض المحوّل المذكور سابقًا للتّخريب والسّرقة، ضمن عدد كبير من المحوّلات، وقامت شركة الكهرباء بتركيب محوّلات جديدة مكانها. وكانت مديرية المخابرات- مكتب القاع قد ألقت القبض على مشتبه بهم اعترفوا بقيامهم بهذه السّرقات.