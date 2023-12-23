أبو الحسن بكشف: "المردة" قد يتجاوز الشكليات للمصلحة الوطنية...

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كشف النائب هادي ابو الحسن للotv أن التواصل مع المردة سيتواصل الاسبوع المقبل وسيشمل سليمان فرنجية ويأتي باطار تواصل الاشتراكي مع الفرقاء للبحث السياسي المعمق بكل الملفات

وعلق أبو الحسن على ما قيل عن مقايضة بين التعيينات والرئاسة بين الاشتراكي والمردة بالقول "لسنا نحن ولا فرنجية من يقوم بمقايضات بل نتصرق من منطلق وطني"

وعما اذا كان الاشتراكي لمس ايجابية من المردة باتجاه السير بالتعيينات لفت أبو الحسن أنه ليس غريبا على المردة ان يتحملوا مسؤوليتهم بتعيين اعضاء المجلس العسكري ونعم قد يتجاوزوا الشكليات للمصلحة الوطنية