قذائف مدفعيّة مكثّفة على الخردلي... ونجاة مراسل بأُعجوبة!

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نفّذ الجيش الاسرائيلي 3 غارات على نهر الخردلي جنوب الليطاني قريبا من مركز اليونيفيل. والجيش أعاد السيارات عند حاجز الخردلي وقطع الطريق حفاظا على سلامة المواطنين.



وفي هذه الاثناء، يتم قصف المنطقة المذكورة بالقذائف المدفعية بكثافة.



هذا ويتعرّض مجرى نهر الليطاني غربي تلة لوبيي لقصف مدفعي إسرائيلي. كذلك يقصف الجيش الاسرائيلي المنطقة الواقعة تحت بلدة دير ميماس.



هذا ونجا مراسل قناة "المنار" علي شعيب والمصوّر في القناة من الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الخردلي- دير ميماس جنوب لبنان بغارة جوية.



وكتب شعيب في منشور على حسابه عبر منصّة "إكس": "أرواحنا بيد الله... وليست بيد العدو الإسرائيلي المجرم !".



وأضاف، "الله سلم ودفع ما كان أعظم".