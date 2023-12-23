عناوين الصحف ليوم السبت 23 كانون الأول 2023

الأخبار
ـ المقاومة لا تستعجل التفاوض: هذه مطالبنا
ـ فضيحة شهادات الطلاب العراقيّين في «التربية»: عماد عثمان وعلي إبراهيم «يضبضبان» ملف فساد
ـ مسيحيو فلسطين مضربون عن الاحتفال: العيد عيدُ غزة
ـ تعطيل الملاحة في البحر الأحمر: أوروبا خاسرٌ كبيرٌ كما إسرائيل
البناء
ـ بعد سحب ألوية النخبة.. جيش الاحتلال يبدأ بتسريح الاحتياط.. وإعادة الانتشار
ـ هآرتس تدعو لتقبّل الهزيمة والانتقال الى قبول معادلة ربط الأمن بالحل السياسيّ
ـ يديعوت أحرونوت: 67 % من «الإسرائيليين» يؤيدون وقف النار والتبادل الشامل
الجمهورية
ـ سباق ملفات بعد استراحة العيدين
ـ لبنان إلى «مرحلة خطرة» بعد أسابيع؟
ـ «تنبؤات» خليفة شيا: معرفة بما فوق أرض لبنان وتحتها
ـ المسؤولون وأصحاب المصارف أصابهم الطرش
ـ مجلس الأمن : لزيادة «واسعة النطاق» للمساعدات لغزة
اللواء
ـ فتور بين التيار وحزب الله.. وتعيين رئيس الأركان يفجِّر مصالحة السراي
ـ ميقاتي يعلن جهوزية لبنان لتطبيق القرار 1701.. واشتباكات الجنوب تمتد إلى ما وراء الحدود
ـ جنرالات العدوان يخططون لإنهاء الحرب.. وواشنطن لترميم الدبلوماسية الفاشلة
ـ مجلس الأمن للالتزام بتوسيع المساعدات لغزة.. والبيت الأبيض يتهم إيران برعاية هجمات الحوثيين
الديار
ـ مجلس الامن وافق على مساعدات انسانية لغزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للاعمال القتالية
ـ حماس: لا تبادل اسرى الا اذا أنهت «اسرائيل» حربها... والاحتلال يطرح هدنة اسبوعا مقابل الافراج عن 35 رهينة
ـ وزير الدفاع يرفض التعيينات العسكرية بغياب رئيس للجمهورية... بري وميقاتي وجنبلاط مع ملء الشواغر