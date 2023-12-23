عناوين الصحف ليوم السبت 23 كانون الأول 2023

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الأخبار

ـ المقاومة لا تستعجل التفاوض: هذه مطالبنا

ـ فضيحة شهادات الطلاب العراقيّين في «التربية»: عماد عثمان وعلي إبراهيم «يضبضبان» ملف فساد

ـ مسيحيو فلسطين مضربون عن الاحتفال: العيد عيدُ غزة

ـ تعطيل الملاحة في البحر الأحمر: أوروبا خاسرٌ كبيرٌ كما إسرائيل

البناء

ـ بعد سحب ألوية النخبة.. جيش الاحتلال يبدأ بتسريح الاحتياط.. وإعادة الانتشار

ـ هآرتس تدعو لتقبّل الهزيمة والانتقال الى قبول معادلة ربط الأمن بالحل السياسيّ

ـ يديعوت أحرونوت: 67 % من «الإسرائيليين» يؤيدون وقف النار والتبادل الشامل

الجمهورية

ـ سباق ملفات بعد استراحة العيدين

ـ لبنان إلى «مرحلة خطرة» بعد أسابيع؟

ـ «تنبؤات» خليفة شيا: معرفة بما فوق أرض لبنان وتحتها

ـ المسؤولون وأصحاب المصارف أصابهم الطرش

ـ مجلس الأمن : لزيادة «واسعة النطاق» للمساعدات لغزة

اللواء

ـ فتور بين التيار وحزب الله.. وتعيين رئيس الأركان يفجِّر مصالحة السراي

ـ ميقاتي يعلن جهوزية لبنان لتطبيق القرار 1701.. واشتباكات الجنوب تمتد إلى ما وراء الحدود

ـ جنرالات العدوان يخططون لإنهاء الحرب.. وواشنطن لترميم الدبلوماسية الفاشلة

ـ مجلس الأمن للالتزام بتوسيع المساعدات لغزة.. والبيت الأبيض يتهم إيران برعاية هجمات الحوثيين

الديار

ـ مجلس الامن وافق على مساعدات انسانية لغزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للاعمال القتالية

ـ حماس: لا تبادل اسرى الا اذا أنهت «اسرائيل» حربها... والاحتلال يطرح هدنة اسبوعا مقابل الافراج عن 35 رهينة

ـ وزير الدفاع يرفض التعيينات العسكرية بغياب رئيس للجمهورية... بري وميقاتي وجنبلاط مع ملء الشواغر