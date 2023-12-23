أسرار الصحف ليوم السبت 23 كانون الأول 2023

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البناء

يسجل خبراء عسكريون خسارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معركة إقناع القيادات العسكريّة بالذهاب إلى توسيع الحرب بسبب حالة الجيش التي لا تسمح بالمزيد من التورط وترجيح الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على الانسحاب من أغلب مناطق الانتشار نحو المستوطنات التي تمّ تفكيكها وبعض النقاط الإضافية لجهة الشرق، خصوصاً مقابل الشجاعية وخان يونس. وهذا يتضمّن تسريح الاحتياط وخفض العمليات الحربية الجوية وإبقاء التوتر تحت عنوان أن الحرب لم تتوقف عبر عمليات استهداف نصحت بها واشنطن مع التساهل بشأن دخول المساعدات إلى غزة بانتظار اختراق تفاوضي حول التبادل.



كشف مصدر دبلوماسي عن حسم واشنطن لخيار عدم التصادم مع أنصار الله بعد تشكيل الحلف البحري الذي أعلنت إسبانيا أن اسمها تمّت إضافته دون علمها ورفضت مصر والسعودية الانضمام إليه. وهذا يعني أن أي مواجهة سوف تبدو مجرد دعم أعمى لـ”اسرائيل” المنبوذة عربياً وعالمياً، ولذلك صدر البيان الأميركي الرسمي الذي يقول “نراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب”. وقال المصدر إن واشنطن تجري اتصالاتها بالشركات العالمية للنقل البحري لدعوتها إلى استبدال قرار عدم نقل حاويات إسرائيلية لتسهيل عبورها البحر الأحمر بقرار عدم العبور بهدف تحميل الاقتصاد العالمي أعباء قرار أنصار الله بدلاً من أن تتحمّله “إسرائيل” وحدها.

الجمهورية

ـ رسّخ التمديد لقائد الجيش الثقة الدولية بمرجع رئاسي وقدرته على تخريج الحلول.

ـ قال مرجع سياسي إن الإنتخابات الرئاسية بحاجة لتوافق غير موجود بعد وليست بحاجة لآلية إنتخابية.

ـ تنافس أكثر من وزير على دور توفيقي بين مسؤولين متخاصمين.

اللواء



ذهبت تطمينات الى عائلات اللبنانيين الذين أتوا لتمضية الأعياد في لبنان، ولم تؤثر العمليات التي تصاعدت عند الحدود على الحجوزات أو قرار السفر.



خلافاً للزيادة التي وُعِد الموظفون والعاملون في القطاع العام بقبضها قبل نهاية السنة، فإن رفع سعر صيرفة الى 89500 أفقدهم بعضاً من معاشاتهم ورواتبهم!