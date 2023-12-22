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حجار رعا أمسية ميلادية تحت عنوان "محبة وسلام من أرض السلام"

22
DECEMBER
2023
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كتب وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عبر حسابه على منصة "اكس":

خلال مشاركتي ورعايتي للأمسية الميلادية "محبة وسلام من أرض السلام" التي جمعت أبناء صيدا وجزين والزهراني والاقليم في مطرانية صيدا للروم الكاثوليك والتي نظّمتها جمعية الملاك ميخائيل - قيتولي ومؤسسة SOS Chretiens d’orient . حضر الأمسية المطران ايلي بشارة حداد والمطران مارون العمار و كل من النواب: الدكتور أسامة سعد وعقيلته، الدكتور عبد الرحمن البزري وعقيلته، الدكتور ميشال موسى، الدكتور شربل مسعد وممثل عن النائبة غادة ايوب والنواب السابقين: امل ابو زيد، الدكتور سليم خوري، زياد اسود، ممثل رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة مازن حشيشو، الوزير السابق عماد حب الله، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم، رئيس مؤسسة صاصي انطوان صاصي، الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات تيريز روكز، ممثلة مؤسسة SOS Chretiens d’orient كارين عشقوتي، رئيس جمعية الملاك ميخائيل - قيتولي ميشال حجار وممثّلين عن بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي ووفاء شعيب، وممثلين عن القوى العسكرية والامنية وعدد من المدراء العامين وقائمقام مرجعيون الاستاذ وسام الحايك، نائب رئيس كاريتاس لبنان د. نقولا الحجار ورئيس اتحاد بلديات جزين الاستاذ خليل حرفوش.

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