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سألت مجموعة "كاليبر لدعم القضاء الحر: "أين أصبح التحقيق في ملف إختلاسات دائرة الجمارك للمبالغ المالية المقبوضة من العملاء؟ ماذا عن تورط موظفي مصرف لبنان ؟ وهل من الممكن أين يمر إختلاس مئات المليارات في بلد مفلس ويعاني من ضائقة إقتصادية الأكبر في تاريخه مرور الكرام ؟

وأضافت "كاليبر": "للرأي العام الحق في معرفة الحقيقة ويجب نشر أسماء المتورطين وإنزال أشد العقوبات الجزائية بحقهم بجرمي إختلاس المال العام وإساءة الأمانة ليكونوا عبرة لمن تسوله نفسه الإستكمال في سرقة أموال الشعب والإمعان في إفقاره"

إن مجموعة كاليبر لدعم لقضاء الحر ستواكب تطورات الملف وتنتظر تحقيقات سريعة من المدعي العام المالي لكشف المرتكبين ومحاكمتهم وفق الأصول..."