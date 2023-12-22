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بالصورة- عندقت إحتفلت باطلاق احتفالات الميلاد

22
DECEMBER
2023
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 احتفلت بلدة عندقت العكارية. بانطلاق فعاليات احتفالات عيد الميلاد التي تنظمها جمعية تدبير في مركزها  للعام الثاني على التوالي وتستمر لغاية ٢٤ من الشهر الجاري بمشاركة مؤسس الجمعية البطل الدولي للرياضات الميكانيكية طاني حنا وحضوره وفاعليات البلدة والاهالي وحشد كبير من الاطفال.
 
وتتضمن الاحتفالات سلسلة من الانشطة الترفيهية الموسيقية والفنية والتربوية التي تعكس فرح العيد رغم كل التحديات والصعوبات لتعزيز ثقافة الحياة وإبقاء أبواب الفرح مشرعة .وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية المحلية.

حيث احتفل بداية باضاءة شجرة ومغارة العيد في مركز جمعي تدبير عند المدخل الجنوبي للبلدة الذي تستضيف قاعاته كافة فعاليات هذه الاحتفاليات الميلادية على مدى الايام ال4 .

وهنأ طاني حنا الجميع بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة متمنيا ان تحل الاعياد القادمة وتتحسن كافة الظروف الحياتية والمعيشية والانسانية للجميع. وبان تنتهي الظروف الماساوية جدا التي يمر بها اهالي غزة وبخاصة الاطفال الذين من حقهم  العيش بسلام وطمأنية وان ينعموا بالأمن والامان وبالفرح  شانهم شأن كل اطفال العالم.

سارة حنا عضوة اللجنة المنظمة لهذه الاحتفالات تشير  إلى أن جمعية تدبير  أصرت هذه السنة على توسيع سلسلة الأنشطة الميلادية لهذا العام وبخاصة القرية الميلادية لاستقطاب العدد الأكبر من الأطفال واهاليهم  في ظل هذه الظروف الصعبة على مختلف الصعد، والسبل الكفيلة بتوسيع دائرة الفرح في هذا العيد.

واكدت بأن جمعية تدبير حريصة  في مختلف انشطتها المتنوعة على إشراك الجميع في إتمام هذه المبادرات .

ولفتت إلى أن البرنامج  االميلادي  لهذه السنة تضمن في اليوم لأول مسرحية ميلادية للأطفال وكاريكتارات العيد ، وفرقة استعراض موسيقية بحضور أطفال البلدة والجوار الذين تفاعلوا بفرح مع هذه الأنشطة.
كما ويتضمن نشاط اليوم  ريستال ديني ميلادي مع المرنمة جوزفين محفوض ومشاركة طلائع وشبيبة العذراء في رعية مار شليطا عندقت.

وفي  ٢٣ الشهر:  أمسية ميلادية تحييها المرنمة ريتا برهوم . اضافة الى نشاط زومبا شو .

وفي اليوم الختامي لهذه الاحتفالات في ٢٤ الشهر ليلة العيد :  نشاطات موسيقية فنية ميلادية يوزع في ختامها  بابا نويل هدايا رمزية على كل الاطفال المشاركين في هذه الاحتفالات.

واشارت حنا إلى أن القرية الميلادية لهذا العام تضمنت  اكثر من 25 منصة عرض لكافة المنتجات المحلية من الأعمال اليدوية والحرفية و المونة والصناعات الغذائية المنتجة محليا الى منصات ماكولات تقليدية ريفية.

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