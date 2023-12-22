الدفاع المدني يعلن الجهوزية الكاملة!

A + A -

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيان جاء فيه: إستناداً إلى كتاب وزير الداخلية والبلديات - رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي رقم 205/255 تاريخ 2023/12/21 المتضمن وضع كافة مراكز الدفاع المدني بحال جهوزية كاملة ليلتي الميلاد ورأس السنة وتمركز آليات منها على التقاطعات الرئيسية في المدن للتدخل عند الضرورة".



وأضاف، "عطفاً على البرقية رقم 125 / د.م تاریخ 2023/12/14، يطلب إلى كل من: وحدة الخدمة والعمليات - شعبة العمليات المركزية، وكافة رؤساء المراكز الإقليمية والعضوية".



وتابع البيان، "الإبقاء على أعلى درجات التأهب وإستنفار كافة الموظفين العملانيين وأكبر عدد من المتطوعين الإختياريين وتأمين تمركز العناصر وسيارات الإطفاء والإسعاف على التقاطعات الرئيسية في المدن للتدخل عند الضرورة ، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر في الأيام التالية :

-2023/12/24 حتى صباح 2023/12/25 و 2023/12/31 حتى صباح 2024/1/1 و6/1/2024.