توترٌ وقصفٌ... كيف يبدو وضع الحدود صباح اليوم؟

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استهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، من مواقعه في بركة ريشة، بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الازرق وصولًا الى منطقة صور.



وكان الإسرائيلي أطلق ليلا القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق في اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالإضافة الى القنابل المضيئة.



وسجل تزايد لحركة النزوح بخاصة بعد استهداف العدو المنازل واستشهاد مدنيين.

وأشارت قناة "الجزيرة" الى، "إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتي زرعيت وشتولا في الجليل الأعلى".



وكشفت قناة "العربية"، أن الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان".