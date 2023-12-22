living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسخين متزايد جنوباً: المقاومة دمّرت نصف منازل مستعمرة المنارة!

22
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت جبهة الجنوب أمس سخونة لافتة، وشنّ حزب الله سلسلة عمليات على مواقع العدو وتجمّعات جنوده على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، كان أبرزَها هجوم جوي ‏بثلاث مُسيّرات انقضاضية دفعة واحدة على تجمّعات مستحدثة خلف مواقع العدو في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة «أصابت أهدافها ‏بدقّة وتم تدميرها». فيما أشارت صحيفة «معاريف» إلى أن المقاومة دمّرت نصف منازل مستعمرة المنارة، وأوضحت أن «86 شقة من أصل 155 في كيبوتس المنارة دمرت بالكامل نتيجة إطلاق حزب الله الصواريخ على الكيبوتس الذي تم إخلاؤه، وصُنّف منطقة عسكرية مغلقة».وأعلنت المقاومة الإسلامية في سلسلة بيانات أنها قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، مؤكّدة أنها «لن تتهاون إطلاقاً مع المس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا‏». وأطلقت صواريخ حارقة على أحراج برانيت، مؤكّدة أنها «ستتعامل بالمثل مع أعمال العدو ‏العدوانية».‏ ‏وفي عملية منفصلة، استهدفت المقاومة مستعمرتَي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) «بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعت فيهما إصابات مؤكّدة»، ومراكز ‏تجمّع لجنود الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ونقطة الجرداح، وتجمّعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، ومستعمرتَي المطلّة ورموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة).

ونقلت وسائل الإعلام العبرية مشاهد أظهرت أضراراً لحقت بمركبات في مستوطنة «أفيفيم» بعد تعرّضها لصاروخ مضاد للدروع من لبنان. وذكرت قناة «كان» أن «حزب الله صعّد من استهدافه للمدنيين الإسرائيليين في المستوطنات الحدودية اليوم (أمس)، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى ووقوع أضرار كبيرة في المباني». وتحدّثت صحيفة «معاريف» عن «خوف في إسرائيل من توسيع حزب الله لمدى النيران في الأيام المقبلة».
وأشارت قناة 14 إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب من بعض المستوطنات في الجليل الأعلى غير القريبة من السياج الحدودي إعادة أسلحة الوحدات الاحتياطية إلى الجيش. وعلّق رئيس مجلس الجليل الأعلى على هذا الطلب بالقول: «يبدو أنه لم يتعلم أحد مما جرى في 7 تشرين الأول، لقد أصبحت حكومة إسرائيل هي المعتدية على إسرائيل».
إلى ذلك، نعى حزب الله المقاوم حسين نمر مسرّة (عيتا الشعب - الجنوب).

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   