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عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 كانون الأول 2023

22
DECEMBER
2023
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الأخبار

- مفاوضات القاهرة: تسوية أم مخرج للعدو؟
- الجرب يضرب مستشفى الحريري
- المقاومة: المبادرة بيدنا وتفكير العدو بالحرب جنون

البناء
- الخسائر تنهك أهم ألوية النخبة في جيش الاحتلال: جولاني والمظليين خارج غزة
- واشنطن تعترف بأن جهودها لضمّ السعودية الى حلف البحر الأحمر باءت بالفشل
- جبهة الجنوب الى تصاعد وقضيّة مستوطني الشمال صداع يوازي قضية الأسرى

اللواء
- جنود جولاني يجرّون أذيال الخيبة مع الانسحاب من غزة
- "إسرائيل" تدرس تقديم عرض لحماس يتضمن هدنة طويلة.. واليمين "المتطرف" يهدّد بحل حكومة الحرب
- توضيب الملفات الخلافية إلى السنة الجديدة.. والرئاسة إلى الواجهة

نداء الوطن
- "بروفة" رئاسية بعد العسكرية واستكمال التعيينات إلى السنة الجديدة
- البنك الدولي: مصرف لبنان يفشل في مواجهة آفة اقتصاد "الكاش"!

الديار
- حزب الله يرفع نسق عملياته الردعية و"حذر" اسرائيلي من انتقال المقاومة للهجوم
- تحذيرات امنية واوروبية من عمليات اغتيال تستهدف قيادات فلسطينية في لبنان
- الدولة "السلحفاة" تتحرك والابيض يعد بآلية لاستدامة العلاج: السرطان لا ينتظر!

الجمهورية
- برّي يبادر رئاسيًا مطلع السنة
- بيروت تستعد للميلاد ورأس السنة
- طفل بيت لحم وهيرودس وأطفال غزّة

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