عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 كانون الأول 2023

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الأخبار

- مفاوضات القاهرة: تسوية أم مخرج للعدو؟

- الجرب يضرب مستشفى الحريري

- المقاومة: المبادرة بيدنا وتفكير العدو بالحرب جنون

البناء

- الخسائر تنهك أهم ألوية النخبة في جيش الاحتلال: جولاني والمظليين خارج غزة

- واشنطن تعترف بأن جهودها لضمّ السعودية الى حلف البحر الأحمر باءت بالفشل

- جبهة الجنوب الى تصاعد وقضيّة مستوطني الشمال صداع يوازي قضية الأسرى

اللواء

- جنود جولاني يجرّون أذيال الخيبة مع الانسحاب من غزة

- "إسرائيل" تدرس تقديم عرض لحماس يتضمن هدنة طويلة.. واليمين "المتطرف" يهدّد بحل حكومة الحرب

- توضيب الملفات الخلافية إلى السنة الجديدة.. والرئاسة إلى الواجهة

نداء الوطن

- "بروفة" رئاسية بعد العسكرية واستكمال التعيينات إلى السنة الجديدة

- البنك الدولي: مصرف لبنان يفشل في مواجهة آفة اقتصاد "الكاش"!

الديار

- حزب الله يرفع نسق عملياته الردعية و"حذر" اسرائيلي من انتقال المقاومة للهجوم

- تحذيرات امنية واوروبية من عمليات اغتيال تستهدف قيادات فلسطينية في لبنان

- الدولة "السلحفاة" تتحرك والابيض يعد بآلية لاستدامة العلاج: السرطان لا ينتظر!

الجمهورية

- برّي يبادر رئاسيًا مطلع السنة

- بيروت تستعد للميلاد ورأس السنة

- طفل بيت لحم وهيرودس وأطفال غزّة