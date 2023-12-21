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وديع عقل في حفل ميلادي من جبيل: الليلة فتح تحقيق في لوكسومبورغ مع عصابة رياض سلامة وتم حجز اكثر من نصف مليار دولار من اموالهم

21
DECEMBER
2023
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نظمت هيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني" الحر وهيئة المدينة بالتعاون مع عضو المجلس السياسي في الحزب المحامي وديع عقل، حفلا ميلاديا بعنوان FPM Jbeil Christmas Parade.

بدأ الاحتفال بالتجمع امام مكتب هيئة قضاء جبيل - سنتر سعيد قرب صيدلية الرحباني، وانطلقت المسيرة على وقع الاناشيد الميلادية واستعراض Parade أشخاص الميلاد، وجابت الشارع الرئيسي مرورا بالشارع الاثري وصولا الى باحة كنيسة مار يوحنا مرقص، حيث تم توزيع الهدايا على اكثر من 1500 طفل، في حضور عضو المجلس السياسي وديع عقل، نائب رئيس "التيار" للعلاقات الخارجية الدكتور ناجي حايك ، مسؤول العلاقات الدولية الدكتور طارق صادق عدد من المخاتير ، منسق القضاء جيسكار لحود ومنسق المدينة الدكتور جوليان صفير.

بعد النشيد الوطني القى صفير كلمة اكد فيها ان "التيار الوطني الحر هو من النسيج الجبيلي وموجود في هذه المدينة، و يدنا ممدودة للجميع دون تمييز للعمل معا من اجل النهوض بهذه المدينة". واشار الى ان "هيئة التيار في مدينة جبيل ستضع قريبا خطة انمائية" آملا "التعاون من الجميع لتحقيقها".

واذا اعتبر انه "ممنوع ان يكون هناك طفل حزين ليلة الميلاد"، اعلن "زيارة كل طفل لم يستطع المشاركة معنا، لاسيما المرضى منهم وسنقدم لهم هدايا العيد".

ووجه الشكر لرئيس الدير الاب سيمون عبود للسماح بإقامة هذا النشاط في باحة الكنيسة، وللقوى الامنية وبلدية جبيل على التعاون لانجاز هذا الاحتفال.

وبعد كلمة مقتضبة لمنسق القضاء جيسكار لحود وجه خلالها المعايدة لجميع ابناء القضاء وللحاضرين، شاكرا اعضاء اللجنة التي نظمت هذا النشاط، القى عقل كلمة اشار فيها الى ان "لجبيل رمزية خاصة لاسيما حيث نجتمع امام كنيسة مار يوحنا مرقص حيث كان اول تجمع مسيحي في التاريخ، عندما جاء يوحنا مرقص الى هذه المدينة واسس فيها كنيسة ومن ثم سافر الى مصر حيث اسس الكنيسة المرقصية القبطية هناك".

وقال: "منذ الفي سنة ونحن نتعرض للاضطهادات ونحن اليوم على ابواب العام 2024 وما زلنا في جبيل".

وذكر انه في "كانون الاول من العام 1988 ، وبالقرب من هذه الكنيسة افتتح يومها الرئيس العماد ميشال عون كلية الحقوق التابعة لجامعة الروح القدس ، وتحدث يومها في خطابه الشهير عن اندفاعة اللبنانيين وصمودهم وبقائهم في ارضهم، ومنذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ما زلنا في جبيل وما زلنا صامدين".

واردف: "من جانب هذه الكنيسة دعانا الشاعر الكبير الراحل سعيد عقل للحفاظ على الهوية وعدم نسيان لبنان مهما تغربنا عنه ، ونحن ايضا من الجيل الذي وصفه ضمير لبنان العميد الراحل ريمون اده "بجيل الاوادم "، فإلى روح العميد نقول ما زلنا اوادم يا عميد وهم الفاسدون والزعران وسنلاحقهم".

وتوجه الى الاهالي الحاضرين بالقول: "المعايدة الليلة ليست العابا فقط ، فنحن هنا نحتفل بالميلاد وعصابة رياض سلامة في اوروبا، والليلة بالذات فتح تحقيق في إمارة لوكسومبورغ مع هذه العصابة وتم حجز اكثر من نصف مليار دولار من اموالهم وسنواصل ملاحقتهم لاسترداد اموالكم التي سرقوها".

وختم آملا ان "تحمل الاعياد المجيدة السلام والصحة وراحة البال والطمأنينة لجميع اللبنانيين".

بعد ذلك قام "بابا نويل" بتوزيع الهدايا على الاطفال، وشرب الجميع نخب المناسبة .

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