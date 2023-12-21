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خاص – "طريقة المعالجة أخبرك بها لاحقاً"... الوزير سليم لtayyar.org: لمته بسبب التمديد وهذا ما قلته لميقاتي في الإجتماع عن التعيينات!

21
DECEMBER
2023
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أكد الوزير موريس سليم في حديث خاص مع tayyar.org أن اللقاء الذي تم اليوم الخميس مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أتى بطلب من الأخير عبر وزير الثقافة محمد المرتضى، الذي زاره البارحة في مكتبه مؤكداً أن ميقاتي يرغب بلقائه. وكشف سليم أن الإجتماع لم يشهد اتفاقاً على التعيينات ولا بحثاً في أي أسماء، موضحاً أنه أجاب ميقاتي على طلبه الإسراع في بحث التعيينات خاصة قبل موعد الخامس عشر من كانون الثاني، بالقول: "هذا الموضوع مش ماشي ويحتاج للدرس وأخبرك بقراري وبكيفية المعالجة قبل الخامس عشر من كانون"!

وأوضح سليم أنه لام ميقاتي على ممارساته السابقة في ملف التعيينات والتمديد للعماد جوزف عون، كما أنه لامه بسبب طريقة التخاطب معه عبر الكتاب الذي سبق أن وجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال. ولفت سليم إلى أنه أبلغ ميقاتي عدم جواز التمديد، وإلى أنه أحال ميقاتي لدى طلبه استكمال التعيينات إلى كيفية إنجاز هذا الإجراء في ظل غياب رئيس للجمهورية، خاصة بعد حديث كل القوى السياسية والمرجعيات الدينية عن عدم جواز التعيين في ظل الشغور الرئاسي. وعندها أجاب ميقاتي بالقول إن "كل القوى السياسية تريد التعيينات"، فرد سليم بأن الموضوع يحتاج للدرس بعد الأعياد...

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