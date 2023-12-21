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وزير الدفاع التقى نظيرته الهولندية: لا استقرار في المنطقة من دون حل عادل وشامل

21
DECEMBER
2023
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، وزيرة دفاع هولندا كايسا أولونغرين Kajsa Ollongren والوفد المرافق بحضور سفير هولندا في لبنان هانس بيتر فاندير وود Hans Peter Van Der Woude ، وتم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في المجال العسكري.
الوزيرة أولونغرين شددت على ضرورة خفض التصعيد في غزة وأهمية دور المجتمع الدولي في ايجاد حل للنزاع على قاعدة حل الدولتين.
واذ لفتت الى العلاقات المميزة بين لبنان وهولندا، املت في تعزيزها وترجمتها باتفاقات ثنائية بين البلدين والجيشين.
بدوره اكد وزير الدفاع اهمية تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين والجيشين.
وشدد الوزير سليم على ان لبنان يلتزم القرارات الدولية ولم يخرق يوما سيادة اي دولة، في وقت يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته اليومية على لبنان.
واكد وزير الدفاع ان السلام والإستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا من دون السلام العادل والشامل والتزام مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة لافتا الى ان استمرار الحرب على غزة والاعتداءات على جنوب لبنان يفاقم الوضع العسكري ويزيد من تعقيدات الحل السياسي.

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