"هجوم جوي ‏بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة".. بيانان جديدان للحزب

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صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان البيان التالي:
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شن مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم الخميس 21-12-2023، هجوماً جوياً بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة على تجمعات العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وتم تدميرها. "
وفي بيان سابق قالت المقاومة: "استهدف مجاهدونا عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم الخميس مراكز تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها اصابات مباشرة."