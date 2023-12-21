"هجوم جوي ‏بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة".. بيانان جديدان للحزب

A + A -

صدر عن المقاومة الإسلامية في لبنان البيان التالي:‏

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شن مجاهدو ‏المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم ‏الخميس 21-‌‏12-2023، هجوماً جوياً ‏بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة على تجمعات ‏العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة وتم تدميرها.‏ "

وفي بيان سابق قالت المقاومة: "استهدف مجاهدونا عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم الخميس مراكز تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها اصابات مباشرة."