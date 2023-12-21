"إستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم".. المقاومة: لن نتهاون إطلاقاً بالمس ‏بالمدنيين!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية وإستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم ‏الخميس ‌‏21-12-2023، بإستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. وتؤكد المقاومة مجدداً أنها لن تتهاون إطلاقاً بالمس ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏بإستباحة قرانا وبلداتنا‏ وسترد على اي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة.‏