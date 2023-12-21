أمطار غزيرة وسيول ورياح قوية وثلوج ليلًا!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا ، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، مع تشكل للسيول على الطرق اعتبارا من بعد الظهر، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا الى 90 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال4 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس 1800متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يتأثرالحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا، مما يؤدي الى انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يحمل معه أمطارا غزيرة ومترافقة بعواصف رعدية، رياح شديدة تلامس سرعتها 90 كلم/س شمال البلاد يوم الجمعة ويستمر تأثيره حتى صباح الاثنين حيث يستقر الطقس تدريجيا .

تحذير: من اشتداد سرعة الرياح لحدود ال 90 كلم/س وتطاير اللوحات الاعلانية وارتفاع موج البحر لحدود ال4 امتار، ومن غزارة الامطار و تشكل السيول بدءا من صباح الجمعة و حتى ظهر السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد ، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها. تشتد غزارتها فجر الجمعة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية وتصل سرعتها لحدود 65 كلم/س.

الجمعة: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا ، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، مع تشكل للسيول على الطرق اعتبارا من بعد الظهر، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا الى 90 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال4 أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس 1800متر.

السبت: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا ، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تشكل للسيول على الطرق قبل الظهر، وارتفاع موج البحر لحدود ال4٤ أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الأحد:غائم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع انفراجات واسعة خلال النهار وتتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1900 متر.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 15 و35 كم/س، تشتد اعتبارا من المساء وتصل الى حدود ال 60 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء ليلا بسبب تكون الضباب على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:22 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:6,39

-ساعة غروب الشمس:16,34