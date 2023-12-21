طبيبة لبنانية تحرز المركز الأول في فرنسا

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أحرزت الدكتورة يارا جورج مارون - رحمه المركز الأول في فرنسا في مباراة "إمتحان - EVC" في إختصاص التخدير والإنعاش (Anesthésie-Réanimation)، في دورة ٢.٢٣ التي جرت في المركز الوطني للإدارة الفرنسي وتحت إشراف وزارة الصحة الفرنسية.

وتنافست الدكتورة يارا مع اكثر من ٥٠٠ طبيب من جميع أنحاء العالم شاركوا في هذه المباراة في إختصاص التخدير والإنعاش، وقد نُشرت لائحة باسماء الناجحين على صفحة المركز الوطني للإدارة وفي الجريدة الرسمية الفرنسية.

يُذكر ان يارا تخرّجت من الجامعة اللبنانية سنة ٢.٢٢، وأكملت تحصيلها العلمي في فرنسا وحازت على شهادات في التخدير والإنعاش من جامعات فرنسا.