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"تهريب إلى سوريا"... القبض على أحد أفراد العصابة!

21
DECEMBER
2023
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي: "نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، لملاحقة عصابات سرقة السّيّارات على جميع الأراضي اللّبنانيّة، ومن خلال المتابعة والدّراسات الميدانيّة التي يجريها المكتب المذكور، تبيّن أنّه تجري عمليّة سرقة السّيّارات من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ويتم نقلها إلى الشّمال، تمهيدا لتهريبها إلى سوريا عبر طرقات فرعيّة".

وأضاف، "بتاريخ 8-12-2023، كمنت دوريّة من المكتب المذكور في جبيل حيث رصدت سيّارة نوع هيونداي مسروقة من محلّة المصيطبة – بيروت، ونتيجةً لعدم امتثال السّائق لأوامر عناصر الدّورية حصل تبادل لإطلاق النّار مع السّائق، الذي أصيب بطلقين ناريين، وتمكّنت العناصر من توقيفه ونقله على الفور الى مستشفى المعونات في جبيل -حالته الصحيّة مستقرّة- وضبطت بحوزته مسدسًا حربيًّا وكميّةً من المخدّرات وبطاقات هويّات عائدة لأشخاص قد سرقت سياراتهم سابقا".

وتابع البلاغ، "تبين أن الموقوف يدعى: ع. ز. د. (مواليد عام 1987، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ ومذكرة توقيف بجرم سرقة. وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة عدّة سيّارات، ونقلها الى البقاع أو الشّمال، حيث يتم بيعها وتهريبها إلى سوريا، أو التفاوض مع مالكيها لاستعادتها".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ متورطين آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم، وأعيدت السيّارة إلى مالكيها، عملًا بإشارة القضاء المختص".

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