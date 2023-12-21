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إسرائيل تأمر بإخلاء منطقة واسعة في جنوب قطاع غزة وارتفاعُ حصيلة القتلى

21
DECEMBER
2023
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أمرت إسرائيل بإخلاء منطقة واسعة في كبرى مدن جنوب قطاع غزة خان يونس بينما تتواصل الجهود الخميس للتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة بين الدولة العبرية وحركة حماس، والتي أفضت إلى سقوط عشرين ألف قتيل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنّ الجيش الإسرائيلي أمر "بالإخلاء الفوري" لمنطقة "تغطي حوالى عشرين بالمئة" من مساحة مدينة خان يونس، مشيراً إلى أن "حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً".

وحرم قطاع غزة من الكهرباء بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل، ولا يملك عدد كبير من السكان سوى المذياع وتناقل الأنباء بينهم للحصول على معلومات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنّ المنطقة التي أمرت إسرائيل بإخلائها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من تشرين الأول أكثر من 111 ألف نسمة ونزح إليها منذ بدء النزاع حوالى 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيّماً.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين تكثيف عملياته في خان يونس.

وتوعدت اسرائيل بالقضاء على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة الإسلامية في السابع من تشرين الأول على أراضيها وأدى إلى سقوط نحو 1140 قتيلا معظمهم من المدنيين، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أحدث الأرقام الإسرائيلية الرسمية.

واحتُجز حوالى 250 شخصا رهائن ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، حسب إسرائيل. وأعلنت حكومة حماس الأربعاء أن العمليات العسكرية الإسرائيلية خلفت عشرين ألف قتيل في غزة منذ بداية الحرب، بينهم على الأقل ثمانية آلاف طفل و6200 امرأة.

وحالياً تُبذل جهود دبلوماسية على عدة جبهات لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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