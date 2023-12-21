شهيدة وجريح في قصف إسرائيليّ على مارون الراس.. إليكم آخر التطورات جنوباً

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في جديد التطورات الميدانية على الساحة اللبنانية جنوباً، أدى القصف الإسرائيليّ الذي استهدف بلدة مارون الراس صباحًا إلى استشهاد مواطنة وجرح زوجها.

وفي التفاصيل، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيليّ المتمركزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس بالقصف المدفعي، وأصيب منزل المواطن ماجد مهنا إصابة مباشرة، ممّا أدى الى استشهاد زوجته نهاد موسى مهنا واصابته بجروح وهما في العقد الثامن من العمر، وعملت فرق من كشافة الرسالة الاسلامية على نقل الجثة والجريح الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل حيث أخضع مهنا للاسعافات الاولية.

هذا وتشهد الجبهة الجنوبية تصعيداً إسرائيلياً منذ الصباح حيث تعرّضت أطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعيّ معادٍ بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

إلى ذلك، أطلق الجيش الاسرائيليّ القنابل الحارقة على أحراج جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب. وكان الطيران الاستطلاعيّ حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، كما ألقى القنابل المضيئة في سماء المنطقة وصولا الى مشارف مدينة صور.

وأيضاً، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بثلاثة صواريخ على بلدة كفركلا، بالإضافة إلى تعرّض أطراف عيتا الشعب ورامية بالقطاع الأوسط لقصف مدفعيّ إسرائيليّ.