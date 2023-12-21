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عناوين الصحف ليوم الخميس 21 كانون الأول 2023

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 الأخبار: إسرائيل: رحلة النزول عن الشجرة

طائرات تجسّسيّة أميركيّة في سماء لبنان: استطلاع وتنصّت 24/24

 

 

 

 

نداء الوطن: "حزب الله" يُشيّع 6 عناصر ولا يتوقّع "حرباً شاملة"
واشنطن تريد وقف النار جنوباً وإسرائيل تشترط "الفصل السابع"

 

 

 

اللواء: الإحتلال يستبيح كامل جنوب الليطاني.. وأرض - جو يلاحق مروحياته!
قرار مفاجئ للمدارس الكاثوليكية بالإضراب ضد التشريع.. ديوان المحاسبة: لا فساد في مشتريات الجيش

 

 

 


البناء: واشنطن وتل أبيب لهدنة طويلة وتبادل جزئي… والمقاومة تتمسّك بإنهاء الحرب / جبهة لبنان: جيش الاحتلال عاجز عن شنّ حرب والتوازن الناري يمنع التفكير بها / السيد عبد الملك الحوثي: الحاملات والمدمّرات والقواعد الأميركية تحت نيراننا /

 

 

 


النهار: اشتعال متجدد جنوباً ينذر بفشل الوساطات الغربية

 

 

 

 

الجمهورية: الملف الرئاسي على نار التحريك
الخماسية وفرنسا: الرئاسة اللبنانية أصبحت ضرورة إقليمية

 

 

 


l'orient le jour: Israël face à la tentation du deuxième front

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