عناوين الصحف ليوم الخميس 21 كانون الأول 2023

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الأخبار: إسرائيل: رحلة النزول عن الشجرة

طائرات تجسّسيّة أميركيّة في سماء لبنان: استطلاع وتنصّت 24/24

نداء الوطن: "حزب الله" يُشيّع 6 عناصر ولا يتوقّع "حرباً شاملة"

واشنطن تريد وقف النار جنوباً وإسرائيل تشترط "الفصل السابع"

اللواء: الإحتلال يستبيح كامل جنوب الليطاني.. وأرض - جو يلاحق مروحياته!

قرار مفاجئ للمدارس الكاثوليكية بالإضراب ضد التشريع.. ديوان المحاسبة: لا فساد في مشتريات الجيش



البناء: واشنطن وتل أبيب لهدنة طويلة وتبادل جزئي… والمقاومة تتمسّك بإنهاء الحرب / جبهة لبنان: جيش الاحتلال عاجز عن شنّ حرب والتوازن الناري يمنع التفكير بها / السيد عبد الملك الحوثي: الحاملات والمدمّرات والقواعد الأميركية تحت نيراننا /



النهار: اشتعال متجدد جنوباً ينذر بفشل الوساطات الغربية

الجمهورية: الملف الرئاسي على نار التحريك

الخماسية وفرنسا: الرئاسة اللبنانية أصبحت ضرورة إقليمية



l'orient le jour: Israël face à la tentation du deuxième front