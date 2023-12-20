المدارس الكاثوليكية تعلن الإضراب المفتوح اعتباراً من الغد

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صدر عن اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان ما يلي: "بعد تمرير المجلس النيابي "للقانون الذي يرمي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية" في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول ،2023.

تعلن اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية عن اعتراضها الشديد على هذا التشريع الاعتباطي والمتهور، وغير القابل للتطبيق وغير المرتكز على أي أسس تشريعية وأسباب موجبة، والذي لم يأخذ بالحسبان العواقب التي ستترتب على العائلة التربوية مجتمعة وعلى مستقبل أولادها.

لذلك تعلن الإضراب المفتوح في جميع المدارس الكاثوليكية من صباح يوم الخميس الواقع فيه 21 كانون األول 2023 الى حين إعادة النظر بالتشريع الحاصل وإعداد دراسة موضوعية وعلمية وعادلة بالتشاور مع كل مكونات العائلة التربوية."