مطار بيروت يستقبل الرحلة الاولى القادمة من هواري بو مدين...تتويجا لاعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى بيروت

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يستقبل مطار رفيق الحريري الدولي في الاولى والربع من بعد ظهر يوم غد الخميس، تتويجا للجهود المبذولة لاعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى بيروت، الرحلة الاولى القادمة من مطار هواري بو مدين، وعلى متنها وفد رسمي من وزارتي الخارجية والنقل الجزائريتين، سفير لبنان لدى الجزائر، وممثلون عن الوكالة الوطنية للنقل الجوي الجزائري والخطوط الجوية الجزائرية،على أن يتم استقبال الوفد في صالون الشرف في المطار، وذلك في حضور وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية وسفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي مع وفد من السفارة.