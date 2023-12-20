living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوصعب: وزير الدفاع موجود في وزارته وهو عضو في الحكومة مثله مثل رئيس الحكومة

20
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، حيث تم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية.

وبعد اللقاء تحدث بو صعب :"التقيت دولة الرئيس نبيه بري للمعايدة عشية الأعياد، وللبحث أيضا في ثلاثة مواضيع أساسية بعد الجلسة التشريعية، ومنها التمني والطلب تأكيدا على الكلام الذي قاله الرئيس بري لي بعد نهاية الجلسة، بأن "شغله الشاغل" بعد الأعياد إنتخاب رئيس للجمهورية. وأعتقد ان هذا الموضوع سيكون له الأولوية عند الرئيس نبيه بري حتى نصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف، "الموضوع الآخر، هو ما يحصل في مجلس الوزراء والكلام الذي سمعناه بالامس ونسب الى رئيس الحكومة، وهذا أنا الذي كنت أتكلمه مع دولة الرئيس وأنا مسؤول عنه، اذا كان هذا صحيحا كما يقول رئيس الحكومة بأنه يعتبر وزير الدفاع قد انتهى بالنسبة اليه ولا يستطيع التعاون معه، أريد أن أقول للرئيس ميقاتي: من مسؤولية رئيس الحكومة التعاطي مع كافة الوزراء وأنا أكيد أنه لا يقصد هذا الكلام بهذا الشكل، وربما الإعلام ظهره كذلك".


وتابع، "أتمنى على رئيس الحكومة توضيح هذا الموضوع، وزير الدفاع موجود في وزارته وهو عضو في الحكومة مثله مثل رئيس الحكومة، يعني اذا إنتهى وزير الدفاع بمهامه في وزارته هذا معناه أن الحكومة انتهت وانتهى رئيس الحكومة بنفس الطريقة، اتمنى على دولة رئيس مجلس الوزراء معالجة هذا الأمر".

وأردف: "الكلام في حق وزير الدفاع في هذا الشكل لا يعطي نتيجة، نحن نريد إيجاد طرق لحل المواضيع وليس تعقيدها".

وختم بو صعب: "طبعا الإستقرار في الجنوب والوضع قبل الاعياد يدرس قدر الامكان كي يستطيع اللبنانيون المعايدة بسلام".

واستقبل الرئيس بري نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وأعضاء مجلس النقابة، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون والمسؤول التربوي المركزي في حركة "أمل" الدكتور علي مشيك.

وشكر الوفد للرئيس بري وللمجلس النيابي إقرارهما القوانين المتصلة بإنصاف المعلمين في المدارس الخاصة لا سيما المتقاعدين وإقرار مشروع قانون سلفة 650 مليارل لصندوق التعويضات فضلا عن بحث شؤون تربوية" .

وقال النقيب محفوض :" تشرفنا كمجلس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مع رؤساء الفروع لشكر دولة الرئيس نبيه بري على إقرار المشروعين اللذين يخصان المتقاعدين في المدارس الخاصة. المشروع الأول ، منحة 650 مليارا التي تساعدنا لفترة سنة لزيادة رواتب المتقاعدين، والمشروع الثاني الذي يغطي صندوق التقاعد والتعويضات بمداخيل وزيادة 8 في المئة للأستاذ المتعاقد والمتقاعد ، فعلا نسبة المساهمة للمدارس 8 في المئة على كل العملات التي تتعامل بها ، وعليه لقد أنجزنا مداخيل للصندوق التقاعد والتعويضات بشكل يستطيع الصندوق أن يغطي نفسه وبعد سنة لصرف المنحة".

وأضاف، "تمنينا على دولة الرئيس بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، ان يوعز لوزير المالية لصرف المنحة بسرعة، لأن المعلمين يعيشون حالة يرثى لها. دولة الرئيس وعدنا أنه فور صدور القانون في الجريدة الرسمية سوف يتكلم مع وزارة المالية لصرف المنحة في اليوم التالي".

وختم: "تمنينا على دولة الرئيس الذي لعب دورا وطنياً في المجلس النيابي ان يواصل لعب هذا الدور الوطني ويجمع كافة الكتل السياسية من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، لان البلد كله معطل والحل الجذري للازمة هو إنتخاب رئيس للجمهورية ودوره المحوري لإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية".

بدوره النائب أشرف بيضون، قال: "هي زيارة شكر لدولة الرئيس وللجهد الإستثنائي والمتابعة الحثيثة لهذين القانونين اللذين يشكلان أهمية بالغة لشريحة واسعة خدمت الوطن من البوابة التربوية الخاصة على مدى أكثر من ثلاثة عقود وهو جهد حثيث بذلته لجنة التربية سواء عبر اللجنة الفرعية التي شكلت وكذلك اللجان المشتركة التي أنجزته قبل يومين من الجلسة التشريعية بناء لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري وفي موضوع 650 مليارا نحن منذ صباح اليوم نتابع مع وزير المالية الذي وعد انه فور نشر القانون في الجريدة الرسمية سيكون المبلغ في متناول وزارة التربية لإحالته على صندوق التعويضات".

على صعيد آخر، تسلم الرئيس بري من الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للجلسات في المجلس الدكتور رياض غنام إصدار المعجم النيابي اللبناني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   