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توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تعزّز إلتزامها بالتميّز والابتكار من خلال تزويد أفضل منتجات الزيوت لمستخدمي سيّارات بيجو وسيتروين وكيا

20
DECEMBER
2023
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بدأت شركة توتال للطاقات الفرنسيّة عملها في لبنان في العام 1951 واستطاعت خلال هذه السنوات اكتساب ثقة اللبنانيّين وتوسيع نطاق عملها حتى باتت تضمّ أكثر من 180 محطّة على مختلف الأراضي اللبنانيّة، وتميّزت بقدرتها على الحفاظ على جودة خدماتها وتطوّر عملها.

من هنا استمرّت شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان بالعمل للحفاظ على هذه الثقة من خلال الإلتزام بالتميّز والابتكار. وقد قامت مؤخّراً بتجديد إتفاقيّة الشراكة بينها وبين شركات SIDIA وNATCO و Centradis، الوكلاء الحصريين لبيجو وسيتروين وكيا في لبنان، بهدف تزويد مستخدمي هذه السيّارات بأفضل منتجات الزيوت.

وتستمرّ هذه الإتفاقيّة لخمس سنوات كما تقوم على تعزيز التعاون بين الأطراف في مجال توزيع زيوت كوارتز عالية الجودة، خصوصاً أنّ توتال للطاقات ماركتينغ لبنان شركة رائدة في مجال توزيع زيوت المحرّكات في لبنان.

ويُعدّ تجديد هذه الإتفاقيّة إنعكاساً واضحاً لمدى إلتزام توتال للطاقات ماركتينغ لبنان المستمرّ بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها في لبنان ونجاحها في منح الثقة لهم من جهة وتأكيداً على أنّ زيوت كوارتز هي الخيار الأفضل للحفاظ على أداء سيّارات بيجو وسيتروين وكيا من جهة ثانية، ولا سيما أنّ هذه الزيوت مصمّمة خصيصًا لتوفير حماية ممتازة للمحرّك، وتعزيز أدائه وكفاءته. فقد تمّ تصنيعها بشكل يتلائم مع الاحتياجات الفنيّة الصارمة للمصنّعين وتتوفر فيها مجموعة واسعة من الأنواع لتلبية كلّ احتياجات السيّارات، والأهم  أنّ زيوت كوارتز تتوافق مع المعايير الدوليّة الموضوعة من قبل الاتحاد الاوروبي لمصنعي السيّارات (ACEA A3 / B4) ومعهد البترول الاميركي(API SN / CF).

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