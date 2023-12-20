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عن احتمال توسع الحرب... هذا ما كشفه قاسم!

20
DECEMBER
2023
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رأى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إنّ "النتيجة التي ستتحقّق للحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة ستكون "نصراً للمقاومة والشعب الفلسطيني المجاهد المضحي المعطاء"، مؤّكداً أنّ "فشلاً ذريعاً سيكون للعدو الإسرائيلي الذي وضع أسقفاً عالية لأهدافه".

وأشار قاسم في مقابلةٍ مع وكالة "مهر" الإيرانية، إلى أنّه "بحسب كل الأدلة الموجودة في ميدان القتال في قطاع غزَّة، والمواجهات العنيفة والقوية التي أربكت الاحتلال الإسرائيلي بعد تجاوز "70 يوماً على بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي، فإنّ المقاومة على درجة عالية من الجهوزية والحركة وقدرة الاستمرار".

واعتبر أنَّ "قدرة المقاومة على الاستمرار هي "قدرة حقيقية، والصمود هو العنوان الأساسي ولا خيار آخر"، مُشيراً إلى أنّه "هناك تصميم بالاستمرار حتى النصر، وأنّ نتيجة الحرب في غزّة هي انتصار المقاومة وهزيمة العدو الصهيوني هزيمةً كبيرة".

وتطرق إلى احتمالات توسّع الحرب وتداعيات الأحداث الإقليمية، ولفت إلى أنّه "ضمن الظروف الحالية لازال هناك احتمالٌ لتوسع الحرب".


وأضاف: "لكنّنا لا نستطيع تحديد الوقت المحدد أو الظروف التي ستؤدي إلى اتساع المواجهة"، مشدّداً على أنّ "الأمر يتعلق بالساحة العسكرية وقادة المقاومة".

وبالحديث عن ساحات المقاومة، شدّد على أنّ "اليمن كان إلى جانب فلسطين في هذه الحرب، وأنّه "زعزع الاقتصاد الإسرائيلي"، كما أشاد أيضاً بمساهمة الشعب العراقي في هذه الحرب عبر هجومه على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا".

ولفت نائب الأمين العام لحزب الله، إلى أنّ "الخسائر العسكرية الإسرائيلية في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة كبيرة، قائلاً: "الحديث الحصري اليوم هو حديث المواجهة في الميدان وقتال العدو الإسرائيلي في الجنوب لصد اعتداءاته ونواياه وقراراته التوسعية"، مؤكّداً أنّه لا تنفع لا التهديدات ولا أيّ تصريحات تُطلق من هنا وهناك".

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