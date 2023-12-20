living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إستعدوا.. أمطار غزيرة وعنيفة!

20
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة خلال النهار والتي ترتفع اعتبارا من المساء، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها ، تشتد غزارتها فجر الجمعة، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها لحدود 60 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.

وجاء في النشرة:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم غد الخميس، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب ايطاليا يقترب تدريجيا نحو اليونان ويؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يحمل معه أمطارا غزيرة وعنيفة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تلامس سرعتها ال 85 كلم/س شمال البلاد مساء الجمعة ويستمر حتى ظهر يوم الأحد حيث ينحسر تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة منخفضة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة خلال النهار والتي ترتفع اعتبارا من المساء ، فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتهطل أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها ، تشتد غزارتها فجر الجمعة، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها لحدود 60 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر.

الجمعة: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تشكل للسيول على الطرق اعتبارا من بعد الظهر ، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا الى 85 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، فيرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما نحذر من تطاير اللوحات الأعلانية وألواح الطاقة الشمسية ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر نهارا ، ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتصل الى ارتفاع 1800متر.

السبت: غائم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية، تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرق أحيانا. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وتخف حدة الأمطار مساء مع حدوث انفراجات خلال الليل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   