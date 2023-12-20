البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نحن حرصاء على اموال المودعين

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عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والنفط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء النواب.

البستاني

اثر الجلسة، قال البستاني: “اجتمعت لجنة الاقتصاد واستضفنا المدير العام لوزارة الاقتصاد، وموضوعنا الاتفاقات بين لبنان والدول الاخرى بالنسبة للتجارة. هناك زيادة بالصادرات للاتحاد الاوروبي. الصناعات المحلية مشرفة ومطابقة للمواصفات، وقد تم تصدير العسل والبطاطا والنبيذ، صناعتنا المحلية تتقدم. وقد ناقش اعضاء اللجنة موضوع الفرق بين الصادرات والواردات”.

اضاف: “استعرضنا كل الاتفاقات، هناك عمل جدي بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وشعرنا انه يجب وضع كادر عمل لتكون هناك خلية عمل. الاتفاقيات تحتاج الى فرق عمل”.

وتابع: “كما بحثنا في موضوع الملحقين الاقتصاديين وان نحسن شروط الاتفاقات، وشددنا على تطبيق المعاملات بالمثل. كما تطرقنا الى موضوع الدواء، واذا اردنا ان نصدر الى مصر هناك عوائق ادارية”

واردف: “وبحثنا في موضوع الصناعة، وصناعتنا هي تحويلية، وعلينا ان ننتبه اذا اردنا الزيادة على المواد الاولية. كما عرضنا موضوعا جديدا وهو موضوع الحلويات، اذ ان الاتحاد الاوروبي وضع ضريبة عليها، وطلبوا منا ان يستعملوا الزيت النباتي” .

وقال البستاني: “لدينا بعض القوانين في الجلسة المقبلة وسنركز على بعضها، وسنواكب لجنة المال في كل ما يحال الينا. وبالنسبة لاعادة هيكلية المصارف سنناقش ونحن حرصاء على اموال المودعين”.

الصادق

وقال النائب وضاح الصادق: “الاتفاقات التجارية مهمة للبنان، ونحن بحاجة ان نفاوض، ونحن مرتاحون. هناك امور سياسية تحكمنا بعلاقتنا مع الدول ونتمنى ان تحل، لا سيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية”، مؤكدا “ضرورة التحضير لخطة لمدة معينة لتطوير الصادرات وتعديل ميزان المدفوعات”.