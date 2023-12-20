علاقة عاطفية أنهت حياته!

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صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بيان، جاء فيه: "بتاريخ 11-12-2023، استُحضِرَ إلى إحدى المستشفيات في محلة النبطية المدعو (ب. ن.، من مواليد عام 1985، سوري) مصاباً بضربات على رأسه، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه".



وأضاف, "على الأثر، كُلِّفَت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية القاتل".



وتابع البيان, "وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات وفي خلال ساعات إلى تحديد هوية المشتبه فيه بتنفيذ جريمة القتل، ويدعى: ف. ل. (من مواليد عام 1985، سوري)".

وأكمل, "بتاريخ 12-12-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة وبأقل من 24 ساعة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة زوطر قضاء النبطية".



وأشار إلى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على ضرب الضحية على رأسه أثناء نومه بواسطة عصا خشبية وذلك بسبب وجود علاقة عاطفية سابقة بينه وبين زوجة المغدور، أدّت إلى خلافات حادة بينهما".



ووفق البيان, "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".