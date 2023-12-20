الصحة العالمية تحذّر!

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حذّرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء في قطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك.

وقالت المتحدثة باسم "الصحة العالمية" مارغريت هاريس : "إن وضع المنظومة الصحية في غزة يزداد سوءًا وهناك مخاطر من وباء كبير" من دون أن تحدد نوعه، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك، بحسب "وفا".

وأشارت إلى نزوح قرابة مليون طفل في غزة، محذرة من "مخاطر كبيرة بشأن انتشار الأمراض بينهم"، معبّرة عن "قلق المنظمة من تعرض الأطفال على وجه الخصوص، للوباء".

وأوضحت أن "الأجواء باردة وممطرة في غزة،" مردفة: "نرى بأن هناك حالة جوع حقيقية. و90 في المئة من الناس لا يملكون الطعام أو لا يعلمون من أين يحصلون على الطعام الكافي".

وأشارت إلى "عدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم خدمات الإسعاف في شمالي غزة، وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين".

وأفادت بأن "8 مستشفيات من من أصل 36 في غزة تقدم حالياً خدماتها بشكل جزئي"، مشيرة في الوقت نفسه إلى "صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إليها".

وأكدت على "الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة".

وخلف العدوان على غزة حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.