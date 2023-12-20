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القصف الإسرائيلي يتجدّد صباح اليوم جنوبًا!

20
DECEMBER
2023
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خيمت الأجواء المتوترة والحذرة صباحًا على منطقة العمليات في القطاعين الغربي والاوسط، وحلقت الطائرات المسيّرة المعادية فوق بلدتي مجدل زون وشمع.

وكتب مراسل قناة "المنار" علي شعيب عبر حسابه عبر منصة "x": "سلسلة من الغارات الجوية ينفذها الطيران الحربي المعادي مستهدفاً أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان".

وكان العدو صعد مساء أمس من تعدياته على القرى الجنوبية، فاستهدف عددًا من القرى في القطاعين الغربي والاوسط، وأغارت طائراته على جبل اللبونة، بالإضافة الى قصف مدفعي مباشر.

وخلال الليل الفائت وحتى صباح اليوم، أطلق العدو الاسرائيلي القنابل الحارقة والضوئية على جبل اللبونة وجبل العلام، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق القرى المتاخمة للخط الازرق وفوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

كما ازدادت حركة النزوح من القرى التي تتعرض للقصف اليومي، في اتجاه المناطق الآمنة وبخاصة مدينة صور حيث بلغ عدد النازحين المسجلين في ادارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور اكثر من 24 ألف نازح، من غير النازحين الذين لم يسجلوا في البلديات.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون أن "القصف المدفعي المعادي ليلا استهدف اطراف بلدة حولا - وادي السلوقي، والأطراف الشرقية لبلدة بليدا".

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