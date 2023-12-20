الدفاع الروسية: يجب على الوحدات العسكرية الروسية ضمان السلام والاستقرار في سورية

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الوطن السورية: أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أمس، ضرورة صون السلام والاستقرار في سورية وإقليم ناغورني قره باغ في ظل الظروف المتغيرة، وخاصةً في ظل التهديدات المرتبطة بتوسع حلف الـ«ناتو» نحو الشرق، على حين قدم الجيش الروسي سلالاً غذائية للأطفال ومصابي مرضى السرطان في محافظة دير الزور.

وكالة «تاس» الروسية نقلت عن شويغو قوله خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئات العسكرية، أمس وحضره الرئيس فلاديمير بوتين: «يجب على الوحدات العسكرية الروسية ضمان السلام والاستقرار في سورية وقره باغ في ظل الظروف المتغيرة، وتنفيذ مجموعة من إجراءات التدريب العملي والقتالي مع الأخذ في الاعتبار التهديدات المرتبطة بتوسع الناتو إلى الشرق».